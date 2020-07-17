الاقتصاد

الذهب يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 17-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ليتحرك دون دعم القناة اللحظية الصاعدة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما اكتسب مؤشر ستوكاستيك عزم إيجابي على الأطر الزمنية اللحظية.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1850.00 ثم 1865.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1787.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1787.00 والمقاومة 1830.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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