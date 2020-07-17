شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق بعض المكاسب – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية منذ يوم أمس ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.3612، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور إشارات تشبع واضح في الشراء، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يسهم بدفع السعر للانخفاض من جديد، والذي يستهدف مستويات 1.3500 ثم 1.3362 بشكل رئيسي.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3612 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3490 والمقاومة 1.3630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط