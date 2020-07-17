الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 17-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين مزيد من التداولات الإيجابية ليتخطى المتوسط المتحرك 50، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 106.44 كمحطة تالية.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي، والذي تمتد أهدافه إلى 105.20 بعد تجاوز الهدف الأول، مع التذكير بأهمية الثبات دون 107.68 لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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