شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، حيث وجد أرضية دعم قوية عند مستوى 1.2515، لتنحصر التداولات في مسار جانبي بين الدعم المذكور والمقاومة 1.2650، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نشير إلى أن اختراق 1.2650 سيدفع السعر لاستئناف المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2777، بينما كسر الدعم سيوقف التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2400 ثم 1.2304.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير