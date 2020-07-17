شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار مستوى 1.1420 في الجلسات الماضية، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 1.1270 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي.

نشير إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1420، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط