شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم .. البفتيك والاستيك تبدأ من 120 جنيها.. و 130 جنيها للضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محلات الجزارة الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك وسط استقرار في أسعار اللحوم وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 – 7 – 2020 " الكندوز " بين 120- 150 جنيها ، البفتيك والاستيك كندوز فتراوحت بين 120-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، والبرجر البلدى فسجلت 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيه، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو ، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تتابع حملاتها البيطرية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

قال الدكتورعبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.