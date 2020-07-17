10معلومات عن خطط توصيل الغاز للمنازل.. أهمها التوسع فى مشروعات cng

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من الخطط للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى للمنازل. 1- السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية وهو ما يعادل 46% مما تم توصيله منذ بدء النشاط. 2- نجح قطاع البترول في مضاعفة جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العامين الماليين الماضيين 2018 / 2019 و2019 / 2020. 3-تحقيق رقم قياسى في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال العامين. 4- توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة فى صعيد مصر ومناطق وإحياء ذات كثافة سكانية كبيرة. Advertisements 5- زيادة إجمالى التوصيل منذ بدء النشاط وحتى يونيه 2020 إلى 11.1 مليون وحدة سكنية. 6- توفير خدمة توصيل الغاز للمنازل المتميزة لنحو 45 مليون مواطن حتى الآن. 7- توفير كميات كبيرة من البوتاجاز. 8- خطة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز خلال 3 سنوات بدلا من 4 سنوات. 9- وزير البترول يوجه بالاستمرار فى زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع باستكمال البنية الأساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز. 10- وزير البترول يوجه بالتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط Cng بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية (الكومباوند) التى تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز الأمر الذى يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعى كمورد متاح ومتوفر.

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