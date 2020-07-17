شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل بتقدم التجارب على لقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر وسط التفاؤل حيال التجارب التي يتم اجرائها من أجل التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث تابعنا بالأمس أعلن شركة جونسون أند جونسون الأمريكية عن كونها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأول من تجارب لقاحها التجريبية، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة كورديرنا الأربعاء أنها ستبدأ في 27 من تموز/يوليو المرحلة النهائية من تجارب لقاحها والتي عكست مؤخراً نتائج إيجابية عززت التفاؤل حيال اقتراب التوصل إلى لقاح فعال لمكافحة الفيروس التاجي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليربح 0.84 نقطة ويصل إلى المستوى 1,579.90، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 3.59 نقطة ويصل إلى المستوى 22,773.95.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.60% ليربح 72.32 نقطة ويصل إلى المستوى 4,588.57، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.09% ليربح هو لأخر 35.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,245.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.96% ليربح 238.81 نقطة ويصل إلى المستوى 25,209.50، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.63% ليربح هو الأخر 13.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,197.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.64% ليربح 73.30 نقطة ويصل إلى المستوى 11,578.36، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 1.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,012.30.