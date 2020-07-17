شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهر حزيران/يونيو مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 56.3 مقابل انكماش عند ما قيمته 39.8 والتي عدلت من انكماش عند 39.7 في أيار/مايو الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز ما قيمته 50 تعكس انكماش القطاع.

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