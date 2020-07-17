شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الفلفل الألوان 40% رغم الإقبال عليه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الفلفل الألوان شهدت انخفاضا منذ منتصف الأسبوع، وذلك بالرغم من الإقبال عليه بعد الإعلان عن احتواءه لفيتامين سي بنسبة تصل الى 40 % .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الفلفل الألوان الأحمر والاصفر والبرتقالى تترواح بين 5 – 8 جنيهات للكيلو في سوق العبور للجملة موضحا ان أسعاره تخطت الـ10 جنيهات خلال الأسبوع الماضى وذلك بسبب الاقبال الشديد عليه منذ أن تم إعلانه كمصدر لفيتامين سي وللوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفلفل الألوان تضاعفت الكميات المعروضة منه بالسوق بعد ضخ كميات كبيرة من المنتجين بالسوق وهو ما أدى الى زيادة المعروض وانخفاض السعر .

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يذكر أن تقارير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمساحات الخضروات، تزرع البطاطس في مساحات 174 ألف فدان والطماطم في مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان، الكوسة 18 الف 670، والباذنجان49 ألف 665 فدان ، والفاصوليا الخضراء 59 الف 631 ، ولوبيا 606 فدان، الكرنب 6782 فدان البحيرة، قرنبيط30 فدان ، والبطيخ 59 ألف 552 فدان، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والإسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدانا.