شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لدراسة إقامة مدينة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة برئاسة الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية وممثل عن الطرف السويسرى، لدراسة إقامة مشروع مدينة متكاملة لصناعة إعادة التدوير للمخلفات الصلبة من الكرتون والزجاج والمواد البلاستيكية وأخشاب وألومنيوم بما يسمى مشروع مدينة تدوير المخلفات، ودراسة البدائل وإزالة المعوقات لنقل القطاع السكني والصناعي من منطقة منشية ناصر إلى أحد المواقع البديلة لإقامة مشروع مدينة تدوير المخلفات بديلا عن الورش الصناعية والنشاط السكني بما له من آثار إيجابية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه اللجنة في إطار تسيير اتفاقية النمو الأخضر الشامل في مصر بين الحكومة المصرية والسويسرية، ومراقبة المشروع بما يضمن تقديم الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي الشامل للمشروع وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذه.

وشمل قرار تشكيل اللجنة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل جميع العقبات لتنفيذ مشروع مدينة تدوير المخلفات ومشروع سوق مصر، بالإضافة إلى دراسة إقامة سوق مصر لعرض منتجات جميع الصناعات المصرية في مكان واحد بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، ملحق به مخازن ومراكز لوجستية مما يتيح الفرصة أمام المصانع المصرية لتصدير منتجاتها وإشراك بعض المصانع والورش التابعة للقطاع غير الرسمي تحت مظلة شرعية وقانونية لحين توفيق أوضاعها أو دمجها في القطاع الرسمي للدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وبرنامج تحديث الصناعة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ممثلا عن وزارة البيئة، وجمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي لحماية البيئة.