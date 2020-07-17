الثروة الداجنة: عودة البورصة تزيد من فرص الاستثمار والتصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية بالدور الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تطوير قطاع الدواجن فى مصر من خلال الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للثروة الداجنة، مما سيدفع المستثمرين للدخول فى القطاع.
وطالب السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية لإعادة بورصة الدواجن وذلك للسيطرة على القطاع وتحديد حجم الإنتاج والأسعار المناسبة والكميات المتاحة للتصدير خاصة بعد أن تم الإعلان عن أن مصر خالية من انفلونزا الطيور وهو ما سيسمح للقطاع بالتصدير، وعودة المزارع التى خرجت من المنظومة.
وأشار السيد إلى أن المتحكم حاليا فى تحديد أسعار الدواجن هم السماسرة وعودة البورصة لن يقلل من دورهم ولكن سيجعل الوضع أكثر تنظيما لتداول الدواجن.
جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذى يؤدى إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة فى الدواجن والمشتركة بالفعل فى برنامج المنشآت الخالية للتصدير.
وأضاف القصير: "تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم فى زيادة القدرة للسيطرة على المرض، حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة، متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالى 90 مليار جنيه توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة".
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