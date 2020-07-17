شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى: هيكلة شاملة لشركات التجارة لرفع كفاءتها وربحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إجراء دراسات واسعة لهيكلة شركاتها التابعة، ولا سيما أن عددا من الشركات تحقق خسائر، بجانب ضعف إيرادات وأرباح عدد آخر من الشركات خاصة الشركات التجارية التابعة.

وشدد اللواء صلاح الدين حلمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع الحرص على تحول كافة الشركات للربحية، سواء عن طريق الهيكلة أو ضخ استثمارات فيها ودعمها من الشركة القابضة أو من خلال دمجها مع شركات أخرى.

وبحسب البيانات الرسمية فإن هناك تباين فى أداء الشركات التجارية وعدد من التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، حيث إن كل الشركات أرباحها محدودة ولا تتناسب مع اسمها أو مكانتها محليا وإقليميا.

بحسب البيانات فإن الشركة التجارية للأخشاب، بحسب آخر ميزانية معتمدة لها ولبقية الشركات 2018-2019، حققت 30 مليون جنيه ايرادات خلال عام ، وربحت فقط 801 ألف جنيه ، فيما بلغت مصروفاتها 24.7 مليون جنيه.

كما حققت شركة النصر للتصدير والاستيراد إيرادات بلغت 150.2 مليون جنيه، وربحت 28.9 مليون جنيه، فيما بلغت مصروفاتها 65.2 مليون جنيه.

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وأظهرت البيانات أن شركة مصر لتجارة السيارات حققت إيرادات بلغت 26.9 مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 7.8 مليون جنيه، وحققت فقط 397 ألف جنيه ربحا خلال عام كامل.

أما شركة مصر للتجارة الخارجية، حققت إيرادات 116.4 مليون جنيه وبلغت مصروفات الشركة 13.6 مليون جنيه ، فيما بلغ الربح فقط 2.5 مليون جنيه وهو لا يقارن بالامكانيات الكبيرة للشركة.

وعلى نفس منوالها تأتى شركة مصر للاستيراد والتصدير، حيث بلغت إيراداتها 231.1 مليون جنيه، وبلغت المصروفات 16.2 مليون جنيه، فيما ربحت فقط 4.3 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بشركة المستودعات المصرية فإنها حققت إيرادات بلغت 538.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة مصروفات الشركة خلال العام المالى 2018-2019 نحو 98.4 مليون جنيه ، ونجحت الشركة فى تحقيق أرباح كبيرة مقارنة بالشركات التجارية الشقيقة بلغت 122.2 مليون جنيه.

على النقيض منها شركة تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، هى شركة إصلاح السيارات التى بلغت ايراداتها 238.9 مليون جنيه ومصروفاتها بلغت 12.3 مليون جنيه وربحت فقط 869 ألف جنيه.

وفى حين ربحت الشركات التجارية مبالغ ضئيلة للغاية حققت شركة العربية المتحدة للشحن، إيرادات سنوية بلغت 13.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019 وبلغت مصروفاتها 13.8 مليون جنيه فيما حققت 22.7 مليون جنيه خسائر.