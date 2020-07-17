شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» 28 يوليو الجاري لمناقشة والموافقة على النتائج المالية عن النصف الأول من العام الجاري.
* أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابلة أن شركة كهرباء شانغهاي تقوم بتجديد الرغبة في الاستحواذ على نسبة من أسهم كهرباء كراتشي بصفة دورية كل 6 أشهر، وأن الصفقة ما زالت قيد التفاوض بين جميع الشركاء.
* يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في 21 يوليو لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني ومقترح توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2020.
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