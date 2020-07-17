أسهم في «العقار» و«البنوك» تخترق التراجعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت النزعة البيعية على معظم جلسات الأسبوع المنصرم في الأسهم المحلية، غير أنها لم تكن مدعومة بسيولة قوية، إذ لم تتجاوز 1.4 مليار درهم، فيما جاءت معظم عمليات التسييل من قبل المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية، وتركزت بشكل رئيسي على بعض أسهم قطاعي العقار والبنوك.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.4% إلى مستوى 2052.67 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.49% عند 4274.46 نقطة.

وأمام هذه التراجعات نجحت بعض الأسهم في الارتفاع خلال أسبوع بعد أن استهدفتها مشتريات انتقائية، ومنها «أرابتك» بارتفاعه 14% مع سيولة بلغت 79 مليون درهم فقط، وكذلك «الاتحاد العقارية» بنموه 1.81% وبسيولة ب150.67 مليون درهم، و«داماك» بتداولات بلغت 38.4 مليون درهم وارتفع 8.16%، وفي سوق أبوظبي ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.28% مع سيولة متواضعة ب2.23 مليون درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسهم «إعمار العقارية» 4% و«الدار» 5.52% و«إعمار مولز» 6% و«إعمار للتطوير» 1.87%.

وفي القطاع البنكي، انخفضت الأسهم القيادية بصورة جماعية في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.4% مستحوذاً على المركز الثاني من حيث السيولة ب68.5 مليون درهم في أسبوع، على عكس «أبوظبي الأول» بتراجعه 1.45% و كذلك «أبوظبي الإسلامي» بنزوله 1.07% بينما انخفض كل من «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» 3.82% و0.26% على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى برز «أمانات» في المركز الثاني من حيث استقطابه للسيولة بنحو 113.5 مليون درهم، لكنه ارتفع بنسبة طفيفة 0.11%، كما شهد سهم «اتصالات» القيادي في سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.12% واحتل المركز الثالث في جذب السيولة بقيمة 68.4 مليون درهم.