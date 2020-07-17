شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية»: بيع أسهم «بالم هيلز» لم يتم من خلال الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أوضحت شركة «الاتحاد العقارية» أن عمليات البيع والشراء التي تمت على أسهم شركة «بالم هيلز للتعمير»، المملوكة لشركتها التابعة ل«يو بي بي كابيتال للاستثمار» لصالح البنك «العربي الإفريقي الدولي» لم تتم من خلالها.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن الإدارة تقوم حالياً بدراسة جميع الخطوات اللازمة والخيارات المتاحة بما يحقق مصلحة المساهمين.

وبينت أن قيمة البيع بلغت نحو 544.2 مليون جنيه مصري (125.3 مليون درهم)، وذلك بناء على الإفصاح الصادر من البنك العربي الإفريقي الدولي.

جاء ذلك تعقيباً على خبر استحواذ البنك العربي الإفريقي الدولي على نحو 12% من أسهم شركة «بالم هيلز للتعمير».

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