شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة من «جيو» تدعم الواقع المختلط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «جيو» الهندية، وهي جزء من مجموعة «ريلاينس إندستريز للتكنولوجيا»، عن نيتها إطلاق نظارة جديدة، تدعم «الواقع المختلط»، تحت اسم «جيو جلاس».

وقال كيران توماس، رئيس شركة «ريلاينس إندستريز»، إن نظارة «جيو» تعمل بالفعل مع أكثر من 25 تطبيقاً، وأنها تتصل بالإنترنت عبر كابل يجب توصيله بالهاتف الذكي.

ومن المنتظر أن تكون نظارات «جيو جلاس» مفيدة لاجتماعات المكتب الرقمية.

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