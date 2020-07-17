شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة أمل في واشنطن بعد قرار أوروبي أبطل آلية نقل البيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدت الولايات المتحدة، أمس الخميس، «خيبة أمل كبيرة»، إثر قرار القضاء الأوروبي الذي أبطل آلية أساسية تسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في بيان صادر عن وزارة التجارة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية، وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل؛ لتبيان كل مفاعيله العملية، مضيفاً، «نأمل أن نتمكن من الحد من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7.1 تريليون دولار».

(أ ف ب)

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