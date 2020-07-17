شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي» يحظى باهتمام عالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير قالت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد»، إنه على الرغم من تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى عام 2021، فإن الجناح النيوزيلندي أضاف أكثر من 7 رعاة جدد، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا الحدث العالمي. ويجسد شعار جناح نيوزيلندا قيم شعب الماوري التي تركز على الصلة بين الناس والبيئة، والفكرة المسماة «كايتياكيتانجا».

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