شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مورجان ستانلي» تقفز 45% إلى 3.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق «مورجان ستانلي»، ارتفاعاً بنسبة 45% في الأرباح الفصلية، مدفوعاً بمكاسب قوية لأنشطة التداول في الوقت الذي عصفت فيه جائحة فيروس كورونا بالأسواق المالية العالمية منذ مارس /آذار.

وارتفعت أرباح البنك العائدة للمساهمين العاديين إلى 3.2 مليار دولار، أو ما يعادل 1.96 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/ حزيران من 2.2 مليار دولار أو ما يعادل 1.23 دولار للسهم قبل عام.

وقفزت إيرادات البنك 30% إلى 13.4 مليار دولار متفوقة على التوقعات بأكثر من 3 مليارات دولار.

(رويترز)

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