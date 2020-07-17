اقتصاد الصين يواصل التعافي..والنمــو 3.2 % فـي الربـع الثانـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أمس الخميس أن اقتصاد الصين نما 3.2% في الربع الثاني، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ليتعافى من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات تحفيز لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا».

وتيرة النمو أسرع من 2.5% في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وتأتي بعد تراجع كبير بنسبة 6.8% في الربع الأول، وهو أول انكماش من نوعه منذ 1992 على الأقل حين بدأ تسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية.



مكتب الإحصاءات



وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين الخميس، إن اقتصاد البلاد سيواصل تعافيه في النصف الثاني من العام، على الرغم من أن أثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد على اقتصاد العالم سيضع عدداً من التحديات أمام هذا النمو.

وقالت ليو آي خوا، المتحدثة باسم المكتب للصحفيين، إن الصين ستحافظ على المرونة في السياسات الاقتصادية.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد تراجع 1.6% في أول ستة أشهر من العام على أساس سنوي.

وتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ببطء في الشهرين الفائتين، على الرغم من أن الانتعاش من التراجع الناجم عن الجائحة كان متفاوتاً. وطبقت الحكومة مجموعة من التدابير، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي، وإعفاء من الضرائب، وخفض أسعار الفائدة للإقراض ومتطلبات احتياطيات البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي عصف به فيروس «كورونا» ودعم التوظيف.

وعلى أساس فصلي، قال مكتب الإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 11.5% في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة مع توقعات بارتفاع 9.6%، وتراجع 9.8% في الربع السابق.(رويترز)