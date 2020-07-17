ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مقارنة مع إبريل بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا حول العالم لكن حجمه لا يزال أقل من نصف ما سجله في العام الماضي.

وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية المجمع لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة ال19 سجل 9.4 مليار يورو في مايو/أيار ارتفاعاً من 2.9 مليار يورو في إبريل/ نيسان لكنه يشكل انخفاضاً ضخماً مقارنة بتسجيله 20.7 مليار في مايو/ أيار 2019.

وعلى أساس سنوي، هوت الصادرات بنسبة 29.5 في المئة مسجلة 143.3 مليار يورو والواردات 26.7 % مسجلة 133.9 مليار يورو.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو 8 مليارات يورو ارتفاعاً من 1.6 مليار يورو في إبريل. (رويترز)