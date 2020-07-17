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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدولار يصعد مع تركيز المستثمرين على ضعف التجزئة
تاريخ النشر: 17/07/2020
صعد الدولار الأمريكي الخميس مع تركيز المستثمرين على بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة صادرة من الصين بدلاً من تسجيلها نمواً أكبر من المتوقع في الربع الماضي، بينما يتحول التركيز الآن إلى قمة للاتحاد الأوروبي تعقد بنهاية الأسبوع.
وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات بانخفاض 0.1 في المئة مسجلاً 1.1401 دولار أمريكي. واستقر الدولار أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمناً مسجلاً 106.95.
وكانت العملة التي شهدت أكبر تحركات هي الجنيه الاسترليني إذ ظل ارتباطه قوياً بأصول المخاطرة متراجعاً 0.3 في المئة ومسجلاً في أحدث تداولات 1.2548 دولار.
وفاق نمو الاقتصاد الصيني البالغ 3.2 في المئة في الربع الماضي بسهولة توقعات السوق التي بلغت 2.5 في المئة. لكن تراجعاً غير متوقع في مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي كان مؤشراً غير مرحب به على المشكلات المحتملة التي سيواجهها العالم مع تخفيف المزيد من الدول لإجراءات العزل العام ومع السماح للشركات باستئناف أنشطتها. وتراجع الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالنمو بما يقل على 70 سنتاً بعد تلك البيانات وسجل في أحدث تداولات 0.2 في المئة أمام الدولار الأمريكي مسجلاً 69.92.
كما تراجعت الكرونة النرويجية بنحو 0.6 في المئة أمام الدولار واليورو إلى 9.3290 و10.6345 على الترتيب.(رويترز)
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