التعداد الأسبوعي للعاطلين من العمل شبه ثابت في الولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ التعداد الأسبوعي للعاطلين من العمل في الولايات المتحدة على ثباته تقريباً، مع تقدّم نحو 1,3 مليون شخص جدد بطلبات بين 5 و11 يوليو/ تموز للحصول على إعانات، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل، الخميس.

وتراجع بشكل طفيف الرقم الإجمالي للمستفيدين من الإعانات، حسب الأرقام المنشورة، مع تأخر أسبوع، والتي أظهرت استفادة 17,3 مليون أميركي من الإعانات خلال الأسبوع الذي انتهى في 4 يوليو/ تموز.

وفي حال إضافة الأشخاص الذين يستفيدون من إعانات البطالة إلى برنامج خطة الإنعاش الامريكية، على غرار العاملين المستقلين، فإنّ 32 مليوناً يتلقون إعانات مالية.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، سجّل شهر يونيو/ حزيران، تقدماً في قطاع مبيعات التجزئة مع ارتفاع بنسبة 7,5%، حسب أرقام وزارة التجارة التي نشرت، الخميس، أيضاً.

وهذا ثاني شهر يسجل ارتفاعاً، بعد ثلاثة أشهر من التراجع بسبب تدابير العزل التي فرضت في سياق مكافحة تفشي وباء (كوفيد-19). وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بـ5,2% فقط.

وفي مايو/ أيار، سجّلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً قياسياً لتبلغ 18,2% بعد التراجع التاريخي في شهر إبريل/ نيسان.

وحصدت مبيعات التجزئة مبلغ 524,3 مليار دولار في يونيو/ حزيران، بارتفاع بنسبة 1,1% مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

إلا أنّ الرقم الإجمالي لكلّ الفصل الثاني، فكان أقل بـ8,1% عن الفترة نفسها من 2019.

وانخفضت نسبة البطالة في يونيو/ حزيران، من 13,3% إلى 11,1%. وكان الاقتصاد الأول عالمياً أظهر مؤشرات تحسّن، غير أنّه من شأن الارتفاع الجديد في عدد إصابات (كوفيد-19) في أرجاء عدة من البلاد تقويض الانتعاش، خاصة أنّ ولايات عدة أقرت إقفال متاجر ومطاعم مجدداً. (أ ف ب)