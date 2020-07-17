«الاتحاد» تستأنف رحلاتها اليومية إلى البحرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الاتحاد للطيران رحلات المسافرين من وإلى البحرين عبر أبوظبي من خلال تشغيل طائرتين من طراز بوينج 787 وإيرباص A320.

وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري أعلنت الاتحاد للطيران، عن استئناف رحلاتها إلى مزيد من الوجهات العالمية، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تعتزم تشغيلها خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 58 وجهة، وذلك رهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية.

وعلى صعيد آخر تمتلك الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، حيث تضع الاتحاد للطيران رمزها EY على الرحلات التي تشغلها طيران الخليج من وإلى أبوظبي عبر البحرين، ومنها إلى وجهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.. وفي المقابل تضع طيران الخليج رمزها GF على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران من وإلى البحرين عبر أبوظبي ومنها إلى وجهات رئيسية في الولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا وأستراليا.

وتشمل الاتفاقية برنامجي الولاء التابعين للناقلتين، ضيف الاتحاد وفالكون فلاير، وتسمح للأعضاء باكتساب الأميال وإنفاقها عبر شبكة وجهات الشركتين. (وام)