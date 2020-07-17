«بروج إنرجي» تنجز التصميم الأساسي لمرافق المرحلة الثالثة في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

«بروج إنرجي ليمتد»، هي شركة تخزين نفط بحرية، ومزود خدمات تقع استراتيجياً، خارج مضيق هرمز، بجوار ميناء الفجيرة، من خلال فرعها المملوك بشكل الكامل من قبل شركة بروج لاستثمار البترول والغاز منطقة حرة، والتي أعلنت أن شركة «إم يو سي لاستشارات هندسة النفط والغاز» قامت بإصدار النسخة النهائية الخاصة بالتصميم الأساسي لمحطات تخزين النفط، والمصفاة بمرحلتها الثالثة المخطط لها للشركة.

وفي إبريل/ نيسان 2020، قامت الشركة بتعيين شركة «إم يو سي لاستشارات هندسة النفط والغاز» من أجل استكمال التصميم الأساسي، ودراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (فيد)، بما يخص المصفاة المخطط لها بطاقة 180.000 برميل في اليوم، ومرافق تخزين النفط في المرحلة الثالثة بالفجيرة. ومن أجل إكمال التصميم الأساسي تعمل الشركة على وضع خطة تهدف إلى تطوير ما يصل إلى 3.5 مليون متر مكعب من السعة التخزينية، أي ما يعادل 22 مليون برميل. وتهدف الشركة لأن تكون منشأة المرحلة الثالثة جاهزة للعمل في أواخر عام 2022.

من جهته، قال نيكولاس ل. باردينكوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج إنرجي»، وشركة «بروج لاستثمار البترول والغاز منطقة حرة»: تتمثل رؤيتنا في بناء أكبر مستودع للنفط، وأن نكون أفضل مزود للخدمات في ميناء الفجيرة، والتي تُعتبر واحدة من أهم مراكز العمل الاستراتيجية في العالم، حيث يمر نحو 25% من إجمالي النفط العالمي عبر هذا المضيق. وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثالثة، سوف يصل إجمالي سعة التخزين لدينا إلى 4.5 مليون متر مكعب، ما يعادل 28.3 مليون برميل من النفط. ويسعدنا أن «إم سي يو» قد أكملت التصميم الأساسي، الذي يعد مرحلة مهمة في تخطيط وتطوير المنشأة، وأنهم يتقدمون في دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية التي من المتوقع أن تكتمل في الأسابيع القادمة. وفي الوقت نفسه، نحن في مناقشات مع شركات النفط العالمية التي أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع أقسام من منشأة المرحلة الثالثة. ونحن نخطط للتأكد من القدرة على إبرام عقود تخص كامل سعة المرحلة الثالثة من خلال عقد دفع، أو سداد متعدد السنوات قبل البدء بالبناء لضمان استقرار الإيرادات ورؤية العمل.

وأضاف: إن شركة «بروج لاستثمار البترول والغاز، منطقة حرة»، هي عبارة عن مزود مخزون مستقل رئيسي في الفجيرة، والتي تتمتع بموقع مناسب في ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي لخليج عُمان، والتي تمتلك القدرة على تخزين المنتجات البترولية النظيفة وزيت الوقود باستخدام بعض من أحدث التقنيات بهدف تعزيز أداء الشركة إلى أقصى حدود الكفاءة، مع التقليل من تكاليف التشغيل. ومن خلال تطوير منشآتها للمرحلتين الثانية والثالثة، تقوم الشركة أيضاً ببناء قدرات تخزين النفط الخام باستخدام تقنية مماثلة.