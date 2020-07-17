«بنك أوف أمريكا»: اتجاهات المستثمرين خلال الصيف يشوبها الحذر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يوليو/ تموز، أن اتجاهات المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم لا تزال يشوبها الحذر: فمع وصول قيمة النقد المتداول إلى 4.9%، يتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً وتقلباً خلال فترة الصيف، حيث يزيد سعر الشراء وفقاً لمؤشر ستاندرد أند بورز عن 3250 ويقل سعر البيع عن 2950.

ويرى 74% من المديرين بأن الاستثمار طويل الأجل في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أنه الاستثمار الأكثر اكتظاظاً، وهي القراءة الأعلى في تاريخ الاستطلاع.

وتوقع فقط 14% من المديرين تعافياً سريعاً وقوياً للسوق على شكل حرف «V»، مع استثمار طويل الأجل في قطاعي البنوك والطاقة.

نتائج الاستبيان

لا تزال اتجاهات المستثمرين مشوبة بالحذر، وتتوافق الآراء بشأن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار الفيروس ووضع الاقتصاد الكلي والانتخابات المقبلة، إلا أننا نعتقد أن الأسعار ستشهد تقلباً وارتفاعاً خلال فترة الصيف، حيث يزيد سعر الشراء وفقاً لمؤشر ستاندارد أند بورز عن 3250 ويقل سعر البيع عن 2950.

وارتفعت مستويات النقد إلى 4.9% بعد أن كانت 4.7%، حيث سجل سوق وول ستريت مستوى تداول 24 تريليون دولار، فوفقاً لمؤشر بنك أوف أمريكا «بول أند بير» تم تسجيل 2.9 نقطة وهو لايزال بعيداً عن المستويات المقلقة (فوق 8.0 نقاط).

مخاطر الذيل

Advertisements

يرى ما نسبته 74% من المديرين بأن الاستثمار طويل الأجل في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أنه الاستثمار الأكثر اكتظاظاً (وهي القراءة الأعلى في تاريخ الاستطلاع)، كما أشار 52% إلى أن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا تشكل أكبر «مخاطر الذيل»، حيث يشكل تطوير اللقاح المحفز لعكس الآثار المترتبة على كلا الموجتين.

يتوقع 72% نمواً أقوى على المستوى العالمي، وهو الأعلى منذ 14 يناير، مع تدني القناعة بشأن قوة واستمرارية التعافي: 14% فقط يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف «V» مقابل 44% يعتقدون أنه سيكون على شكل حرف «U» و30% يعتقدون أن يكون التعافي على شكل حرف «W».

تحسين الميزانيات

وعلى نفس المنوال، يرغب 62% من المستثمرين (الرؤساء التنفيذيين للاستثمار) في أن تقوم الشركات (الرؤساء التنفيذيين) بتحسين الميزانيات العمومية، في حين 27% يرغبون في زيادة النفقات الرأسمالية، ويسعى 9% فقط إلى المزيد من أرباح الأسهم وعمليات إعادة الشراء.

تم تخصيص الأصول طويلة الأجل في قطاعات الرعاية الصحية، والسندات الحكومية الأمريكية، وشركات التكنولوجيا، والأصول النقدية، والسندات، وتخصيص الأصول قصيرة الأجل في قطاعات الطاقة، والسندات الحكومية البريطانية، والبنوك، والقطاعات الصناعية، مع وجود تحولين بارزين... التخصيص للسلع بأعلى مستوياته منذ 11 يوليو... وقفزة كبيرة في مخصصات الأسهم الأوروبية كما يتوقع 42% من المستثمرين زيادة في قيمة لليورو.

تحول هيكلي

ويرى 54% من المشاركين أن الحكومة الفيدرالية ستطرح نظام الرقابة على منحنى العوائد في سبتمبر، ويرى 67% أن إعادة سلسلة التوريد إلى بلد المنشأ تعتبر على الأرجح تحولاً هيكلياً في مرحلة ما بعد الوباء (حيث ستستفيد الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من غيرها).

وبحسب نتائج الاستبيان، تتمثل أفضل الاستثمارات قصيرة الأجل في أسهم شركات التكنولوجيا بالنظر إلى مركزها وأدائها المطول، في حين تتمثل أفضل الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة (حيث تبلي أسعار النفط بلاء حسناً بالنظر إلى الشائعات بشأن رفع أوبك لحصص الإنتاج) وقطاع البنوك (حيث يظهر الاستطلاع الصادر في يوليو انخفاضاً كبيراً في المخصصات للبنوك).