الدين العالمي تجاوز ثلاثة أضعاف الناتج المحلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد التمويل الدولي في تقرير، الخميس، إن الدين العالمي شهد ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار، في الربع الأول من 2020، في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن معدلات الدين في صعود.

وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، إن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المئة، وهو مستوى قياسي.

وعلى الرغم من أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس/ آذار.

وقال المعهد إن إجمالي إصدار الدين سجل رقماً قياسيا «مذهلاً» في الربع الثاني، بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019. وأوضح أن 60 في المئة من الإصدارات جاءت من حكومات.

وأضاف التقرير «على الرغم من أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92 في المئة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري». (رويترز)