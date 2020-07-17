الاقتصاد العالمي وشؤون المنطقة في جلسة لـ«دبي المالي العالمي» و«صندوق النقد»

توافق خبراء اقتصاد على تحديد عدد من الأولويات الرئيسية؛ لمساعدة دول المنطقة على تحقيق التعافي الشامل من تداعيات الجائحة الاقتصادية، والعودة للنمو مجدداً بحلول العام المقبل، ومن أبرز الأولويات بطبيعة الحال حماية الأرواح، وإبقاء عين ثاقبة على تطورات الجائحة التي لم ينتهِ خطرها بعد بالكامل مع وجود مخاوف من موجة ثانية في الوقت الذي لم ينتهِ العالم بعد فيه تماماً من معالجة الموجة الأولى وتبعاتها.

وقال الخبراء الذين جمعتهم جلسة نقاشية عن بُعد حول التحديات الرئيسية المقبلة، وطريق دول منطقة الشرق الأوسط نحو التعافي والانتعاش، نظمها «مركز دبي المالي العالمي» بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، أن هناك العديد من الأولويات التي على المنطقة التركيز عليها في المرحلة المقبلة؛ لضمان التعافي الفاعل والكامل، ومن أهمها الشمول؛ بحيث يكون الفرد شريكاً في التعافي، وجزءاً من الحل، وليس من المشكلة.



جهاد أزعور: على المنطقة التركيز على دعم القطاعات غير الرسمية واللاجئين



وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي: إن دول المنطقة كانت تسجل مستويات نمو إيجابية والتوقعات حول مستقبل نموها، اتسمت بالتفاؤل في بداية العام مع ارتفاع مستويات النمو والتحسن في أسعار النفط ووصولها إلى 68 دولاراً للبرميل؛ لكن الجائحة جاءت لتغير الصورة كلياً مع الإغلاق الكامل لأغلب القطاعات الاقتصادية على مستوى المنطقة، ما كان له انعكاساته على النمو، كما أثر التراجع في أسعار النفط على اقتصادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وقال: إن أغلب دول المنطقة سوف تسجل انكماشاً اقتصادياً هذا العام؛ لكن على الجانب الإيجابي، نجحت دول المنطقة في التعامل مع الجائحة الصحية الأصعب في تاريخنا المعاصر؛ عبر تدابير فاعلة، ما خفض أعداد الإصابات، ونسب الوفيات، مقارنة ببقية دول العالم؛ وذلك على الرغم من القصور في إمكانات القطاعات الصحية على مستوى العديد من الدول.

وأضاف: إن دول المنطقة اعتمدت العديد من التدابير المالية التي قدرها في المتوسط لدول المنطقة بما يوازي 2% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الأرقام تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب القدرات المالية لكل دولة، وأكد أن هذه التدابير ساعدت في حماية اقتصادات دول المنطقة؛ لكنها لم تحمها كلياً من مخاطر الانكماش، كما أن الدعم لم يشمل الكل مع الحجم الكبير للاقتصاد غير الرسمي، ومع الوجود الكبير للاجئين على مستوى بعض اقتصادات المنطقة. وقال أزعور: إن الصندوق ما يزال يتوقع تعافي اقتصادات المنطقة في العام المقبل؛ لكنه قال في آخر تحديثاته لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، إن توقعاته أقل تفاؤلاً مما كانت عليه في إبريل/نيسان الماضي.

ولفت إلى أن شكل التعافي ووضعه الفعلي يعتمد على عوامل عدة على رأسها بالطبع التطورات على مستوى الجائحة، وإن كان العالم سيواجه بالفعل موجة ثانية من الفيروس، وحركة أسعار النفط؛ لكنه لفت إلى أن هناك نقاطاً مهمة على الصعيد الإيجابي؛ أهمها: نجاح العديد من دول المنطقة في العودة إلى أسواق الرساميل العالمية بإصدارات استقطبت سيولة جيدة، وإن تفاوت التسعير على هذه الإصدارات بحسب الجدارة الائتمانية لكل دولة مع انخفاض التسعير للإمارات والسعودية في ظل الجدارة الائتمانية العالية، وارتفاع التسعير على إصدارات سندات أخرى من دول أقل في تقييماتها الائتمانية.

ولفت إلى أهمية تركيز دول المنطقة في المرحلة المقبلة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم اللاجئين فالمنطقة لديها أعلى عدد من اللاجئين على مستوى العالم، ورفع الإنفاق على الرعاية الصحية. وأكد أهمية العمل الجماعي؛ لتجاوز تبعات الأزمة. لافتاً إلى أهمية تحاشي أمور ثلاثة؛ وتتمثل في إنكار وجود أزمة؛ والتأخير في إيجاد الحلول لها؛ والانشغال بأمور أخرى تحيد بنا عن الطريق الأساسي للإصلاح والتعافي.

وقال: إن بعض القطاعات الاقتصادية سوف تعاني لفترة تبعات الجائحة مثل السفر والسياحة، وأضاف: إن التحويلات بدورها سوف تتأثر مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 18% من إجمالي التحويلات العالمية، وهي بالتالي أحد أهم مصادر التمويل للعديد من دول المنطقة.



القيمة المضافة في السعودية



قال جهاد أزعور: إن الصندوق لم يوصِ السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي للدول المنتجة للنفط في المنطقة في هذه المرحلة، هو خلق التوازن بين الدعم لتوازن النمو الاقتصادي، وتسوية الوضع المالي؛ لكنه لفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد أمراً مهماً؛ لكن التدرج والتوقيت على درجة كبيرة من الأهمية. ولفت إلى أن الأزمة غير مسبوقة؛ كونها تؤثر في العرض والطلب في نفس الوقت.

وفي رد على سؤال إن كان يتوقع رفع الضرائب على مستوى الدول المنطقة قال: إنه ليس من المناسب القيام برفع الضرائب على الاستهلاك في ظل الظروف الراهنة فهذا قد يمثل ضغوطاً إضافية، وقال: إنه من المهم تحسين أنظمة الضرائب وزيادة فاعليتها، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة لتحقيق ذلك، وقال: إنه بدلاً من اللجوء إلى السياسات السهلة مثل رفع الضريبة على المستهلك، يمكن لدول المنطقة التركيز على مراجعة أولويات الإنفاق.

مروان المعشر: شمول التعافي أولوية بأن يكون الفرد جزءاً من الحل لا من المشكلة

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من جانبه، أكد مروان معشر نائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن علينا التفرقة بين السياسات قصيرة الأجل؛ لمعالجة الجائحة والتي سجلت فيها دول المنطقة نجاحاً وتمكنت من خفض أعداد الإصابات، وبين السياسات طويلة الأجل؛ لحماية الاقتصاد، لافتاً إلى أن الأزمات ليست بالغريبة عن المنطقة؛ فهي ثالث أزمة حقيقية تواجهها على مدى السنوات العشر الماضية. وقال: إنه ما من عصا سحرية تحل جميع مشاكلنا، لافتاً إلى أن على دول المنطقة العمل على تحقيق عدد من الأولويات؛ لمواجهة تبعات الجائحة؛ وأهمها: الشمول؛ بحيث يشعر كل فرد في المجتمع بأنه جزء من الحل لا من المشكلة، وقال: إنه من المهم كذلك تحقيق التحول في اقتصاداتنا؛ لتصبح أكثر إنتاجية، ومن الأولويات الأساسية لتعزيز مستقبل النمو في المنطقة؛ تطوير أنظمة التعليم. ولفت إلى أن أنظمة التعليم الحالية في المنطقة لا تحضر المرء لمواجهة تعقيدات الحياة، فهي ربما تؤهله للعمل، لكن ما يدرسه اليوم ربما لا تكون له أية علاقة بالواقع في المستقبل.

وأكد من جهة أخرى، أهمية التكامل الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، قائلاً: إن جميع الدراسات على مدى السنوات الماضية أكدت أهمية هذه الخطوة؛ لتعزيز النمو الاقتصادي؛ ولتحسين مستويات التوظيف ومعالجة مشاكل البطالة؛ لكن مع ذلك لم يتم أخذ خطوات بعد على هذا المستوى، ولفت على أهمية اعتماد حلول معاصرة، تتناسب والمرحلة الراهنة؛ لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك أشكالاً مختلفة للتكامل منها العملة الموحدة، وفتح الباب أمام انتقال العمالة، لتحقيق حركة التجارة البينية المنخفضة حالياً.



مينوش شفيق: الوقت الأنسب للتحضر لموجة ثانية هو اليوم فكُلفة التلكؤ ستكون أفدح



ولفتت مينوش شفيق مدير كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إلى أهمية تعزيز عملية جمع وتوفير البيانات، بما يخلق رؤية أوضح للوضع الاقتصادي، خاصة على مستوى الاقتصادات الأكثر ضعفاً على مستوى المنطقة، ويساعدها على إدارة أوضاعها في حالة وقوع موجة ثانية بالفعل، ولفتت إلى أن بعض الدول اعتمدت نظام توفير السيولة المباشرة للفئات الأكثر تضرراً من الجائحة في المجتمع معتبرة أنها آليات فاعلة ومنخفضة الكُلفة في مواجهة تبعات الجائحة. وقالت: إن الوقت الأنسب لمواجهة الأزمة هو الآن فكُلفة عدم القيام بشيء أفدح من كُلفة التحرك والتحضر لمواجهة ما يمكن أن يطرأ من مستجدات خاصة في حال واجهنا بالفعل موجة ثانية من الفيروس.

وتحدثت من جهة أخرى عن أهمية زيادة عدد العاملين في القطاعات الرسمية، ورفع مرونة العمل في هذه القطاعات، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل على مستوى دول المنطقة.



مونيكا مالك: معادلة العرض والطلب ستفرض الحاجة للوقت لتحسن أسعار النفط



من جانبها، تحدثت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري عن المستويات الراهنة لأسعار النفط، التي تراوح بين 40 إلى 45 دولاراً للبرميل قائلة: إنها من المتوقع أن تستمر على هذا المستوى لفترة، وقالت: ما سيحدد مستقبل أسعار النفط في الفترة المقبلة هو التطور على مستوى الجائحة، واكتشاف العلاج من خلال أول لقاح، وإن كنا سنشهد بالفعل موجة ثانية، أم ستواصل الدول حول العالم فتح اقتصاداتها بثقة أكبر؛ لتنتعش مستويات الطلب. ولفتت إلى أن مستوى المعروض الذي رأيناه يتراكم على مدى الأشهر الخمسة الماضية، سيعقد معادلة العرض والطلب، ويفرض بالتالي ضغوطاً على أسعار النفط لبعض الوقت.



حلول لبنان



قال جهاد أزعور: إن الصندوق حرص على دعم لبنان، وتجري المفاوضات بشكل مستمر؛ لكن لبنان يواجه الوضع الاقتصادي الأصعب حالياً مع حالة من التوتر الاجتماعي، وارتفاع في مستويات التضخم والمديونية، إضافة إلى استضافة لبنان لعدد كبير من اللاجئين، ولفت إلى نجاح الحكومة في مواجهة المشاكل الصحية للجائحة، لكن من المهم في المرحلة المقبلة المضي قدماً في الإصلاحات مع وجود رؤية موحدة تدعم برنامج الإصلاح.

ومن جانبه، قال مروان المعشر: إن الجميع في لبنان يعرف ما هي الحلول، وما الذي يجب القيام به لكن لا أحد يقوم به، فعلى الرغم من أن القوى السياسية تعرف أن الوضع لن يعود إلى سابق عهده؛ لكنهم ينتظرون لأسباب غير واضحة. ولفت إلى أهمية المحافظة على لبنان باعتباره من آخر دول المنطقة التي تتمتع بالتنوع في الدين والثقافة؛ بعد أن تمت مهاجمة التنوع الطائفي في العراق وسوريا، ولفت إلى أن حماية لبنان ليس فقط حماية دولة؛ ولكن حماية للتنوع الطائفي في المنطقة.