عمليات تجميعية تعيد الأسهم إلى دائرة المكاسب.. سوق دبي +0.22% وأبوظبي +1.26%

عادت الأسواق المحلية إلى دائرة المكاسب في آخر جلسات الأسبوع نتيجة عمليات تجميعية نفذها المستثمرون، بعد أن وصلت العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية، نتيجة الضغوط التي لازمتها في معظم الجلسات، وتركزت هذه الضغوط على القياديات في العقار والبنوك.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقية إلى 258.2 مليون درهم منها 164.29 مليون في دبي و93.9 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 234.8 مليون سهم توزعت بواقع 192.7 مليون في دبي و42.13 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5071 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.22% إلى مستوى 2052.67 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار، رغم انخفاضات البنوك والنقل.

وصعد قطاع العقار 1.06% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 1.93% و«داماك» 1.23% و«إعمار للتطوير» 0.96%، في مقابل استقرار «إعمار مولز»، وانخفاض «الاتحاد العقارية» 1.06% و«ديار» 1.07% و«أرابتك» 2.67.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.5% مع صعود «شعاع» 1.91% و«دبي للاستثمار» 0.87%.

وعلى العكس هبط قطاع البنوك 0.11% نتيجة هبوط «دبي الإسلامي» 0.77%، رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.59% والذي بدوره خفف من الضغوط على المؤشر.

وتراجع أيضاً قطاع النقل 1.21% مع تراجع «العربية للطيران» 1.69% و«أرامكس» 0.88%.

سوق أبوظبي

من جهته ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.26% إلى مستوى 4274.46 نقطة بدعم من المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 2.01% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.64% و«أبوظبي الإسلامي» 0.82% و«أبوظبي التجاري» 0.8%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.6% بدعم ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.96% بعد نمو «دانة غاز» 1.33% و«أدنوك للتوزيع» 0.99%، وذلك مع استقرار «طاقة» من دون تغيير.

هذا وارتفع قطاع الاستثمار 0.12% نتيجة ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.05% و«إشراق» 4.6%، في مقابل هبوط «العالمية القابضة» 0.32%.

توجه السيولة

Advertisements

وعلى صعيد التداولات في سوق دبي، تركزت بشكل رئيسي على «سلامة للتأمين» بنحو 38.7 مليون درهم، وأغلق سعره عند 0.545 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ 27.2 مليون درهم ليغلق عند 2.64 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 16.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.55 درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بـ 22.8 مليون درهم، مغلقاً عند 10.88 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 15.7 مليون درهم، وأقفل عند 16.74 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» من خلال سيولة قدرها 10.7 مليون درهم مغلقاً عند 5.02 درهم.

وسجل «تبريد» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 3.74%، وذلك في مقابل تسجيل «دار التكافل» أكبر انخفاض بنسبة 3%.

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي«أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 8.49%، في مقابل تراجع 5 أسهم وجاء في المقدمة «الشارقة للتأمين» 4.81%.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات بسوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و200 ألف درهم فقط كمحصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة بيع، منها 11.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و700 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 7.9 مليون درهم محصلة شراء منها 3.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و4.16 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.9 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 4.16 مليون درهم محصلة بيع العرب و3.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

شراء الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير» و«سلامة» و«تبريد» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «جي إف إتش» و«إعمار العقارية» و«الدار» و«إعمار مولز».

المؤسسات

من جهتها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 830 ألف درهم فقط كمحصلة شراء توزعت بواقع 630 ألف درهم محصلة شراء في دبي و200 ألف درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 830 ألف درهم محصلة بيع منها 630 ألف درهم محصلة بيع في دبي و200 ألف درهم حصلة بيع في أبوظبي.