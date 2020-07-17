شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يهبط بأكثر من 9% عقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "نتفليكس" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الخميس بشكل حاد عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الثاني، لكن المحللين يخشون أداء سلبياً في الربع الثالث.



وأضافت شركة صناعة المحتوى الأصلي والعروض السينمائية الحصرية نحو 10.1 مليون مشترك جديد في الربع الثاني من العام الجاري.

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وبلغ ربح الشركة الأمريكية 720 مليون دولار او ما يعادل 1.59 دولار للسهم خلال الربع السنوي الثاني مقارنة بـ270.7 مليون دولار أو ما يعادل 60 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي، بينما توقع محللون أرباحاً معدلة بحوالي 1.82 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 6.15 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران فيما توقع محللون إيرادات 6.08 مليار دولار من 4.92 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "نتفليكس" بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.3% إلى 478.9 دولار بعد إغلاق جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 0.8% إلى 527.3 دولار، وسجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 535.5 دولار وأقل سعر عند 504.3 دولار.