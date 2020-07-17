شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق على انخفاض بعد اختراق عدد من حسابات شخصيات وشركات كبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الخميس في اعقاب الإعلان عن اختراق حسابات عدد من الشخصيات الشهيرة والشركات الكبرى على منصة التغريدات.



وأكدت "تويتر" اختراق حسابات المدير التنفيذي لت"تسلا" "إيلون ماسك" والملياردير الأمريكي "بيل جيتس" وشركة "آبل" و"أوبر" والرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" ومؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس".



ونشرت كل هذه الحسابات تغريدات مرتبطة بالعملة الرقمية البيتكوين حيث طلبت من المتابعين تجويل عملات رقمية مقابل مبالغ مالية مضاعفة.

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وتم حذف التغريدات ثم إجراء "تويتر" تحقيقات داخلية للوقوف على ما جرى في الاختراق وأسبابه والأضرار الناجمة عنه.



وهبط سهم الشركة بنحو 4% في بداية التعاملات مما أفقدها 1.3 مليار دولار من قيمتها السوقية، وأكدت "تويتر" أن الاختراق قد يكون قد تم عبر استهداف أنظمة داخلية يتاح الوصول إليها عبر موظفين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.1% إلى 35.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 35.4 دولار وأقل سعر عند 34 دولارا.