الذهب يستقر قرب ذروة 9 سنوات إثر معادلة المخاوف من كورونا لبيانات صينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

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وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1978.72 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 825.89 دولار وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.31 دولار.