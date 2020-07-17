شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.





إيقاف تداول 71 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 71 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القلعة للاستشارت المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، السويس للأسمنت، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للألومنيوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبور للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر بني سويف للأسمنت، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر لصناعة الكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك كريدي أجريكول مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ العبوات الطبية، رواد السياحة-رواد، جهينة للصناعات الغذائية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الكابلات الكهربائية المصرية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أسمنت سيناء، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهرام للطباعة والتغليف، غاز مصر، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الملتقى العربي للاستثمارات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، راية القابضة للاستثمارات المالية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه. البورصة تخسر 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.1 مليون ورقة مالية بقيمة 817.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.56%، والعرب على 5.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 459.7 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 127 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 62.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

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- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 18.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 12.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.72%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 6.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.20%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 20.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 12.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.