شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التكنولوجيا يضغط على الأسهم الأمريكية ويقودها للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس بضغط من القطاع التكنولوجي بالإضافة إلى متابعة تطورات أزمة كورونا وصدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأعلنت شركة "موديرنا" بالأمس انها ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو/تموز الجاري المرحلة النهائية من تجارب للقاحها المضاد لفيروس كورونا، في حين أعلنت "جونسون أند جونسون" اليوم عن أنها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأولى من تجارب لقاحها.



ويدرس المشرعون في الكونجرس الأمريكي حل الخلافات التي تحول دون الموافقة على حزمة مالية جديدة بنحو 1.3 تريليون دولار لمواجهة تبعات فيروس كورونا.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفز بنسبة 7.5% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5%، وسجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد 1.3 مليون طلب في الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 1.25 مليون طلب.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي 1.1% وأغلق عند 40.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 40.7 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 43.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 26734 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26879 نقطة وأقل مستوى عند 26590 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 10474 نقطة، وسجل أعلى مستوى 10499 نقطة وأقل مستوى عند 10364 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3215 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3220 نقطة وأقل مستوى عند 3198 نقطة.