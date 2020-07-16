شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بنحو 3% من أعلى مستوى في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن أعلى مستوى للسلعة الزراعية في نحو ثلاثة أشهر ببورصة "شيكاغو" والذي لامسته في الجلسة الماضية.



يأتي ذلك على الرغم من تقارير أكدت على أن الحكومة الصينية اشترت أطناناً من الذرة والصويا والقمح بشكل مكثفة في الأيام القليلة الماضية للالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والتي تم إبرامها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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لكن هناك تقارير نقلتها "رويترز" تشير إلى أن الصين - التي تعد أكبر مشتر للسلع الزراعية الأمريكية - تنوي الإبطاء من وتيرة استيرادها للحبوب عقب توقيع الرئيس "دونالد ترامب" أمرا تنفيذياً بإنهاء المعاملة الاقتصادية المميزة لـ"هونج كونج".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وفي حتام التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.8% إلى 5.35 دولار للبوشل بعد الارتفاع في جلسة الأربعاء بنسبة 4.6% حتى بلوغ 5.52 دولار للبوشل، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث والعشرين في أبريل/نيسان، وسجلت عقود القمح أعلى سعر اليوم عند 5.51 دولار وأقل سعر عند 5.34 دولار.