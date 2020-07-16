«طيران الإمارات»: التباعد الاجتماعي داخل الطائرة غير واقعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت مجموعة «طيران الإمارات» أنّ إبقاء مقاعد شاغرة داخل الطائرة بهدف تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أمر غير واقعي.

وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات» خلال مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبي: «كل هذا الكلام عن التباعد الاجتماعي داخل الطائرة جميل في فترة كوفيد-19، لكننا نريد العودة إلى الوضع الطبيعي».

وأضاف «اقتصاد الطائرة يقوم على ملء مقاعدها، ولذا فإنّ الإبقاء على مساحة شاغرة لن يكون خياراً إلا في حال قرّر المسافر دفع ثمن ذلك»، معتبراً أنّ «ما نتمناه شيء، والحقيقة شيء آخر».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات دبي بول جريفيث في الجلسة ذاتها «كان التأثير في المطار سريعاً جداً، وكبيراً للغاية، حيث انتقلنا من 1100 رحلة طيران في اليوم العادي، و280 ألف مسافر، إلى 17 رحلة في غضون ثلاثة أيام».

وتابع «في مايو/ أيار وحده كان لدينا 44000 مسافر عبر المطار، وهو الرقم الذي يكون يشهده عادة مطار دبي في أربع ساعات».

لكنّه عبر عن تفاؤله بعودة سريعة للأعمال ما إن يفتح العالم أبوابه، فيما رأى بطرس أن التحدي الأكبر «يتمثّل في إقناع الناس بأن السفر آمن».

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال المري، في الجلسة إنّ «الانفتاح المبكر أعطى الجميع هنا فرصة للتأقلم مع الواقع الجديد حالياً، ومعرفة كيفية إدارة الأعمال التجارية في هذا الوقت، استعداداً للربع المقبل»، حين يكون الموسم السياحي عادة في ذروته.