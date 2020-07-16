زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية فى يونيو وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية تبقى مرتفعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو لكن التعافي الاقتصادي الوليد لا يزال مهددا بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا وصعود معدل البطالة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 7.5 بالمئة الشهر الماضي وذلك إضافة لارتفاعها في مايو بنسبة 18.2 بالمئة وهي أكبر زيادة منذ بدء الحكومة في تتبع السلسلة في عام 1992. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة خمسة بالمئة في مبيعات التجزئة في يونيو.

وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية بلغ 1.30 مليون في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، بما يمثل انخفاضا طفيفا من 1.31 مليون في الأسبوع السابق. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.250 مليون في أحدث أسبوع.

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وارتفعت الطلبات إلى ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس. وحتى الآن، فإنها تظل تقريبا مثلي أعلى نقطة سجلتها خلال الركود الكبير في الفترة بين عامي 2007 و2009.

ويقول خبراء اقتصاديون إن طلبات إعانة البطالة تبقى مرتفعة بسبب موجة ثانية من عمليات التسريح التي قد تتزايد مع كبح انتشار كوفيد-19 للطلب وتزايد حالات الإفلاس خاصة في قطاع التجزئة.