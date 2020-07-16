شكرا لقرائتكم خبر عن رواد 2030 يضع 8 خطوات لدخولك عالم ريادة الأعمال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشرواع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخطوات التي يجب أن يتبعها أي فرد كي يتمكن من دخول عالم ريادة الأعمال، وتضمنت 8 خطوات رئيسية هى: -

1 – اعرف أهدافك جيدا

2 - اختر الفريق المناسب

3 – تعلم مما يواجهك

4 – قدم أكثر من المتوقع

5- انفق بحكمة

6 – تحد نفسك

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7 – اسال العملاء

8 – تحل بالصبر

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

وأوضحت خليل أن المشروع عقد اتفاقيات مع أعرق الجامعات المحلية والدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجيستر فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم برامج ماجيستر لعدد من الشباب فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة “ابدأ مستقبلك” لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال بكل الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهور.

وأكدت خليل أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، أدى إلى ظهور عدد من الابتكارات مثل تطبيق موبايل يمكَن من الكشف عن إصابات فيروس كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وتابعت مدير مشروع رواد 2030، أن كثير من الدول، نهضت اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الأفكار المبتكرة، التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية، مشيرة إلى أن المشروع يعمل حاليًا على وضع خريطة عن كيفية الاستفادة من مجال ريادة الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف أنحاء مصر.