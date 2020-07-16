شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.6% خاسراً 49.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8180.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.52%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.90%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%.

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وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.77%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 2.12%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 1.91%، ثم سهم "مكة" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 226.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم الخميس، على أساس سعر 19.26 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة، علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في محافظ المساهمين يوم الإثنين الموافق 20 يوليو.