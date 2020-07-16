شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: جائحة كورونا فرضت واقعا مختلفا على العالم ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنها سعت إلى الاستماع إلى مجتمع الأعمال لكافة التحديات التى تواجههم فى هذا القطاع، خاصة منذ توليها الوزارة بهدف الوقوف على كافة النقاط التى يمكنها تطوير القطاع الصناعى والتجارى مع مواكبة المرحلة الحالية والمقبلة، وعلاج بعض التشوهات الجمركية وغيرها من الإصلاحات.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة".

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أضافت الوزيرة أن جائحة كورونا فرضت على العالم ظروف غير عادية ومنها بالطبع مصر، وبالتالى تغيرت اهتمامات البلاد لمواجهة تلك الأزمة وتداعياتها فيما يتعلق بحركة التجارة نتيجة الازمة، لافتة إلى حرصنا بشكل كبير على العمالة فى المصانع واستيعاب العمالة التى عادت من مختلف الدول والسعى لاحتوائها.

أوضحت أن الواردات انخفضت نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية، وما ميزنا أنه على الرغم من الأزمة إلا أننا حققنا نموا مناسبا عكس دول العالم، لافتة أن بعض القطاعات نمت وتأثرت قطاعات أخرى لكن المهم كان حرصنا فى المقام الأول على المجتمع المصرى وتوفير احتياجاته بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى ومع وزير المالية.