شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للعاملين بالدولة إزاى تاخد إجازة بدون مرتب؟.. "التنظيم والإدارة" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مشر حلقات السلسلة التوعية للعاملين بالدولة والتابعين لقانون الخدمة المدنية المصرى رقم 81 لسنة 2016، حيث قدم في الحلقة فيديو يوضح كيف يمكن للموظف أن يحصل على إجازة بدون مرتب أو أجر وفقا للقانون والشروط التي يجب أن تتتوفر للموافقة عليها .

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدأ تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبي الحالي 2020/2021 عبر الانترنت في إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبى "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقي لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومي، حيث خصصت محورا كاملا في خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.