شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي..وهبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% خاسراً 41.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.16 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 52 نقطة ليغلق عند مستوى 5501.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 20.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.79% خاسراً 32.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4129.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 139.5 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي عبر 6952 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.

Advertisements

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.20%، يليه سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.27% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.59%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 8.05%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المال للاستثمار، عن استحواذ شركة ديار الكويت العقارية، وهي شركة زميلة، والتي تمتلك فيها نسبة 40.25%، بالاستحواذ على نسبة 50.82% من أسهم الشركة المصرية السعودية للاستثمار السياحي والعقاري، وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة وذلك بقيمة 2.1 مليون دينار كويتي، مضيفة أنه نتيجة هذا الاستحواذ من خلال الشركة الزميلة نتج عنه ربع لصالحها بمبلغ وقدره 6.9 مليون دينار كويتي، وستبلغ حصة شركة المال في هذه الأرباح 2.8 مليون دينار كويتي، وتم إداراج الأثر المالي في البيانات المالية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، عن عدم وجود أي تطورات جوهرية من شأنها التأثير على حجم التداول على سهم الشركة، وليس لدى الشركة أي معلومات عن أسباب هذا التغيير في معدل التداول.