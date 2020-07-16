شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تسمح لـ60 شركة بتداول أسهمها بـ3 علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 60 شركة، وذلك بعد إضافة شركات أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب-مصر)، بعد تراجعها إلى 1.98 جنيه، 0.89 جنيه، 0.431 جنيه، على التوالي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية، مضيفًا أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.

Advertisements

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 127 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.