شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة للغرفة الأمريكية: الرئيس السيسى مهتم بزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إننا حرصنا على الحفاظ على المستثمر الداخلى فى المقام الأول فى ظل ازمة كورونا، ونحن أيضا نحرص على جذب الاستثمار الأجنبى وحرصنا على استيعاب التكنولوجيا الجديدة التى تساهم فى تقدمنا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم، برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية تطورات ما بعد الأزمة".

وأضافت الوزيرة إن هناك متابعة مستمرة مع كافة الجهات حرصا على المستثمر، ولا سيما أن المناخ مهيأ بشكل كبير للاستثمار سواء تشريعات أو مناطق صناعية ومزايا أخرى، لافتة إلى أهمية تبوأ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لمكانتها المناسبة خاصة مع المستثمرين الاجانب وهى منطقة واعدة نأمل أن تحظى بالاستثمارات الفترة المقبلة بشكل يناسبها.

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وأوضحت أن هناك برنامج جديد لدعم الصادرات أطلق العام الماضى له العديد من المحاور التى استفادت منها شركات فى حين لم تهتم الشركات العالمية، بذلك لخبرتها الطويلة فى هذا المجال وبالرغم من انتهاء الربنامج فى 30 يونيو الماضى، إلا إننا نواصل دعم الشركات بصفة استثنائية، وسيتم ذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لحرصنا على وجود برنامج مساندة واحد يضم كل الشركات بمعايير واحدة ووفقا لنشاط كل فئة من فئات المصدرين.

وأشارت الوزيرة أننا نساعد الشركات على التصدير والحصول على شهادات المنشأ، فى إطار المساعى لزيادة الصادرات، فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.