أخبار اقتصاد اليوم.. وزراء التخطيط والإسكان والسياحة يبحثون تطوير مجمع التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16 – 7 – 2020، عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 كان من بينها الآتى: -

وزراء التخطيط والإسكان والسياحة يجتمعون لبحث تطوير مبنى مجمع التحريرالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقد ثلاثة وزراء، هم خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث تطوير مجمع التحرير؛ وإعادة الاستغلال الأمثل له، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى.

خلال اللقاء أوضح د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار أنه بعد إجراء عدد من المناقشات مع المستثمرين تم التوصل لمجموعة من المقترحات والعروض منها أن يكون مجمع التحرير مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة؛ مشيرًا إلى أنه يمكن تقسيم المبنى إلى مول تجاري كبير بالأدوار الأولى، خاصًة أن هناك جراچين كبيرين بالمنطقة وهما جراچ التحرير وجراچ عمر مكرم، مضيفًا أن باقى تقسيمات المبنى يتكون عبارة عن مجموعة من الإنشاءات المتنوعة كالبنوك والمطاعم وغيرها بالأدوار فى منتصف المبنى، على أن تكون الأدوار الآخيرة فندق سياحى.

المالية: إلزام الجهات الإدارية بسداد مستحقات المتعاقدين فى التوقيتات المقررة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم «المستخلص» المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية، وفى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو «المستخلص» المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

وأضاف أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التموين يعد "رجال الأعمال" بالاجتماع مع أصحاب المولات لمنح ميزة للبرندات المصرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، توافر الأرز بالأسواق بسبب وجود فائض من العام الماضي علاوة على زراعة 1.6 مليون فدان هذا العام، إلا أن المشكلة التي قد تواجه المنتجين وهي انخفاض أسعاره، موضحا أهمية عقد اجتماع بين وزارتي التموين والزراعة لبحث مشاكل البطاطس والأرز في أقرب وقت، وبحث قرار وقف تصدير البقوليات.

وجاء ذلك رداً على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.

الصناعة والتجارة تقر تعديلات لائحة الموارد البشرية فى الرقابة على الصادرات

صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 741 لسنة 2020، والذى نص على تعديل المادة رقم 70 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 486 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع فى 29 مارس 2020، لتكون على النحو التالى:

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو طبقا لما يقر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وزيرة التجارة والصناعة: نتواصل بشكل دائم مع الوزراء لحل مشكلات رجال الأعمال

الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الحرص على مجتمع الأعمال وبالتالى يتم التواصل مع الوزراء المعنيين للتجاوب مع بعض مشكلاتهم، ولا سيما فى كافة المجالات وبحث مطالبهم واحتياجاتهم فى الوقت نفسه خاصة مع أزمة كورونا .

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية ، تطورات ما بعد الأزمة".

وأضافت الوزيرة أنه حصل نوع من التباطؤ نوعا ما بسبب كورونا، لكن نسعى الفترة المقبلة لتلافى تلك المشكلات ومواجهة التحديات خلال النصف الثانى من العام.

شركة المقاولون العرب: إصلاح محور 26 يوليو ينتهى خلال أيام

محور 26 يوليو

كشف المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أن السيول غير المسبوقة التى حدثت فى شهر مارس الماضى قد أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وتم تكليف الشركة بإصلاح الأضرار التى لحقت بالطريق بطول 210 متر طولي فى الإتجاهين، مما استدعى عمل دراسة بواسطة استشارى المشروع لإيجاد أفضل الطرق لإصلاحه بطريقة علمية تضمن عدم تأثر الطريق من أى سيول فى المستقبل، وتم عمل جسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 متر مما تطلب تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق وذلك بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوق بطول 32 متر للواحد وبقطر متر.

وأشار صلاح إلي أن تنفيذ تلك المهمة كانت بمثابة عملية صعبة ودقيقة فى ظل عدم إمكانية غلق الطريق وواجه المشروع عدة تحديات من بينها عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذى يبلغ 118 طن ، فتم الإستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طن حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق بإحترافية والماكينة في وضع موازي للطريق ثم قامت بتنفيذ الخازوق المجاور للميل والماكينة بوضع عمودي على الطريق ومرتكزة على الخازوق السابق تنفيذه ليتحمل وزن الماكينة، حيث لا يتسع الطريق للمناورة بأكثر من ماكينة واحدة وونش وسيارات الخرسانة .

فيديوجراف.. الجنيه المصري الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية

الجنيه المصرى

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رغم تصاعد تداعيات أزمة فيروس "كورونا" وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي فإن الجنيه المصري يعد الأكثر تماسكاً، والأقل تأثراً بتلك التداعيات بين عملات الأسواق الناشئة، وذلك بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والسياسات الاقتصادية المتبعة، فضلاً عن الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، فيديوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أداء الجنيه بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وجاء في الفيديوجراف، تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار، ثم تايوان بمعدل تحسن 2.8%، والفلبين بمعدل تحسن 1.3%، وماليزيا بمعدل تحسن 0.2%.

انخفاض سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الخميس.. واستقرار ببعض العملات

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 16-7-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الانخفاض والاستقرار، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيها للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.13 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.95 جنيه للشراء، 20.17 جنيه للبيع ، مقابل سعره بختام أمس 19.98 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره أمس.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس.

مؤشرات البورصة المصرية حمراء بآخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 801 جنيه للجرام

صورة أرشيفية

سجل سعر الذهب اليوم فى مصر 16-7-2020 استقرارا فوق 800 جنيه للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 801 جنيه للجرام، مع استمرار تأثر حركة مبيعات المعدن النفيس فى مصر، فى وقت شهد الذهب ارتفاعا أمس بقيمة جنيهين لكن شبه استقرار أسعار أوقية الذهب عالمياً أثر بصورة واضحة على الأسعار بسوق الصاغة بمصر

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 : 686.55 جنيه

عيار 21 : 801 جنيه

عيار 24 : 915.42 جنيه

الجنيه الذهب : 6408 جنيهات

السعر العالمي : 1809 دولارات