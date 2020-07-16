شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة: نتواصل بشكل دائم مع الوزراء لحل مشكلات رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الحرص على مجتمع الأعمال وبالتالى يتم التواصل مع الوزراء المعنيين للتجاوب مع بعض مشكلاتهم، ولا سيما فى كافة المجالات وبحث مطالبهم واحتياجاتهم فى الوقت نفسه خاصة مع أزمة كورونا .

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية ، تطورات ما بعد الأزمة".

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وأضافت الوزيرة أنه حصل نوع من التباطؤ نوعا ما بسبب كورونا، لكن نسعى الفترة المقبلة لتلافى تلك المشكلات ومواجهة التحديات خلال النصف الثانى من العام.

وأشار الدكتور شريف كامل إلى أنه من المهم تجاوز تلك الفترة والتعامل بشكل أفضل المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قطاع الصناعة والتجارة من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد وللنمو الاقتصادى ولا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات الصناعية والمجمعات الصناعية الكبرى وجذب الاستثمار فيها .

وأشار إلى الدعم الكبير للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى قطعت فيها مصر شوطا كبيرا حتى جاءت ازمة كورونا وأثرت على الانتاج وعلى حركة التجارة بصفة عامة.