شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يواصل انتشاره الجغرافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استراتيجية الانتشار والتوسع الطموحة التي يهدف اليها بنك التعمير والإسكان ويسعي الي تنفيذها بخطي حثيثة لتغطية كافة ربوع مصر والوصول الي العملاء في كل مكان.

افتتح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحدث فروع بنك التعمير والإسكان بمدينة الغردقة" فرع الفيروز " بقرية الفيروز بحي الاحياء المائية يستهدف هذا الفرع خدمة قطاع كبير من العملاء بما يمتاز به من موقع فريد و خاصة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و قطاع الاعمال.

أوضح غانم ان افتتاح فرع البنك بالغردقة ضمن سلسلة فروع البنك بجميع محافظات مصر من اقصي الشمال الي اقصي الجنوب يأتي ذلك في اطار استراتيجية التوسعات الجغرافية التي يهدف اليها البنك بغرض التوسع في تقديم خدمات البنك المصرفية الي أكبر عدد من العملاء لزيادة الحصة السوقية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي و خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات المصرفية وادراجها تحت مظلة الشمول المالي.

وأشاد غانم بالمستوي الراقي للفرع الذي تم تجهيزه وفقا لأرقي مستوي هندسي وانشائي وبأحدث التقنيات المصرفية على غرار جميع فروع البنك والتي توفر اعلي مستوي من الخدمات المصرفية بالإضافة الي السرعة في إتمام المعاملات الخاصة بالعملاء باعلي كفاءة ودقة.

وصرح غانم ان البنك يسير قدما في التوسع في تقديم الخدمات المصرفية و الرقمية لمواكبة التطورات المتلاحقة في السوق المصرفي حيث تم إطلاق خدمتي Mobile banking و internet banking خلال شهر فبراير من هذا العام كما يتم التحديث المستمر للمحفظة الالكترونية " فلوسي فون " لتشمل إضافة مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية ، كما يتم التوسع في إضافة مواقع جديدة لماكينات الصارف الالي و انتشارها مما يسمح للعميل اجراء من العمليات المصرفية علي مدار 24 طوال أيام الأسبوع دون الحاجة الي التوجه لمقر البنك .

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