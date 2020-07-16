شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 1% لكنها أعلى 19 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على المعادن النفيسة.



وتعرضت المعادن النفيسة كالذهب واالفضة لضغوط أيضاً من أنباء إيجابية بشأن بدء "موديرنا" المرحلة الثالثة ممن تجارب لقاحها المضاد لـ"كورونا"، فيما أعلنت "جونسون أند جونسون" اليوم أنها ستبدأ مرحلتها الأولى من التجارب في الأسبوع المقبل.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 7.5% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5%، وسجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد 1.3 مليون طلب في الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 1.25 مليون طلب.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% إلى 19.573 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 19.87 دولار وأقل سعر عند 19.505 دولار.