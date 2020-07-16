شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق في نحو 10 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وتلقى المستثمرون دعماً من إعلان "جونسون اند جونسون" اليوم أنها ستبدأ الأسبوع المقبل أولى تجاربها على لقاح طورته للوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد إعلان شركة "موديرنا" أمس هي الأخرى أنها ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو/تموز المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها الواعد.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



كانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفز بنسبة 7.5% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5%، وسجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد 1.3 مليون طلب في الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 1.25 مليون طلب.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% إلى 1800.3 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس اعلى سعر اليوم عند 1816.2 دولار وأقل سعر عند 1794.2 دولار.